| | Скандал с продажей военной техники под Житомиром: в сети раскрыли новые резонансные детали
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Скандал с продажей военной техники под Житомиром: в сети раскрыли новые резонансные детали

пятница, 30 марта 2018, 09:11
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Часть техники, которую выявили правоохранители под Житомиром, перевезли в неизвестном направлении, а уголовное дело начинает буксовать.
Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Дзиндзя.
"Вот вашему вниманию видео и фотодоказательства, снятые лично мной, где можно увидеть военную технику в селах Барвиновка, Немыльня и Талкое Житомирской области. Кроме этих сел техника сохранялась еще как минимум в четырех селах. Что касается фигуранта, то кроме торговли военным имуществом, он незаконно вырубает лес", - говорится в сообщении.
По словам Дзиндзи, фигурантом данного дела является действующим нардеп от Оппоблока Козаченко Сергей Александрович.
Подробнее о продаже украинской военной техники читайте в материале "Апострофа": В Украине продают БТРы через интернет: генерал рассказал, насколько все серьезно...

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