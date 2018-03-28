Скандал с продажей военной техники под Житомиром: в сети раскрыли новые резонансные детали

пятница, 30 марта 2018, 09:11Поделитьсяпереглянути новину українськоюЧасть техники, которую выявили правоохранители под Житомиром, перевезли в неизвестном направлении, а уголовное дело начинает буксовать.Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Андрей Дзиндзя."Вот вашему вниманию видео и фотодоказательства, снятые лично мной, где можно увидеть военную технику в селах Барвиновка, Немыльня и Талкое Житомирской области. Кроме этих сел техника сохранялась еще как минимум в четырех селах. Что касается фигуранта, то кроме торговли военным имуществом, он незаконно вырубает лес", - говорится в сообщении.По словам Дзиндзи, фигурантом данного дела является действующим нардеп от Оппоблока Козаченко Сергей Александрович.Подробнее о продаже украинской военной техники читайте в материале "Апострофа": В Украине продают БТРы через интернет: генерал рассказал, насколько все серьезно...