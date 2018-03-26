На Донбассе очередное обострение: боевики вывели из строя бойцов АТО

пятница, 30 марта 2018, 07:29Поделитьсяпереглянути новину українськоюЗа минувшие сутки боевики террористических организаций ДНР и ЛНР совершили 57 обстрелов позиций сил АТО. Двое украинских военных получили ранения, а еще один боевую травму.Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО."В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберный пулеметом и вооружения БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм оккупанты применили по защитникам Широкиного, а гранатометы разных типов и стрелковое оружие - около Авдеевки, Водяного, Гнутова, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика", - говорится в сообщении.Также неспокойной было возле Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого.На Луганском направлении обстрелы зафиксированы возле Артемова и Луганского.Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Апострофа": На Донбассе сложилась интересная ситуация, Россия дала боевикам жесткую установку - Дмитрий Тымчук...