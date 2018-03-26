| | На Донбассе очередное обострение: боевики вывели из строя бойцов АТО
Социум

На Донбассе очередное обострение: боевики вывели из строя бойцов АТО

пятница, 30 марта 2018, 07:29
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За минувшие сутки боевики террористических организаций ДНР и ЛНР совершили 57 обстрелов позиций сил АТО. Двое украинских военных получили ранения, а еще один боевую травму.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.
"В частности, на Донецком направлении с 82-мм минометов, гранатометов, крупнокалиберный пулеметом и вооружения БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82-мм оккупанты применили по защитникам Широкиного, а гранатометы разных типов и стрелковое оружие - около Авдеевки, Водяного, Гнутова, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика", - говорится в сообщении.
Также неспокойной было возле Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецкого.
На Луганском направлении обстрелы зафиксированы возле Артемова и Луганского.
Подробнее о ситуации на Донбассе читайте в материале "Апострофа": На Донбассе сложилась интересная ситуация, Россия дала боевикам жесткую установку - Дмитрий Тымчук...

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