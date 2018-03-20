В сети рассказали об уличном аферисте, прикинувшимся родственником пропавшей девочки в Киеве

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Пользователей поразил поступок мужчины, который прикинулся родственником пропавшей в Киеве 14-летней Софии Шептитской и просил денег.
Об этом сообщает Киев оперативный на своей странице в Facebook.
Вскоре девушку нашли. Но оhttps://apostrophe.ua/news/society/accidents/2018-03-19/set-vzbudorajila-propaja-shkolnitsyi-v-kieve-opublikovanyi-foto/124628дна из пользователей написала о том, что к ней подходил мужчина с фотографией девушки, пускал слезу, спрашивал, не видели ли ее и просил денег.
"Возле м. Лесная стояла, разговаривала с подругой. Подошел пожилой мужчина, лет 65+, показал фото девочки, расспрашивал, не видели ли мы ребенка. Я сказала, что видела фото в Фейсбуке, но девочку не встречала. Он чуть слезу не пустил. Потом попросил занять 20 грн. Даже номер телефона хотел оставить, чтоб потом вернуть. Дала 20, он развернулся и прямо пошел в наливайку. Вот так, чужим горем пользуются", - написала она.
Как сообщал "Апостроф", это не первое исчезновение детей в Киеве. Ранее в столице пропала 14-летняя Диана Белецкая...