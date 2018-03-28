Следственный комитет провел громкое задержание по делу о пожаре в Кемерово

Задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua.
"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", — говорится в сообщении.
В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.
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Сообщается, что следователи провели обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)...