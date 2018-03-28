| | Следственный комитет провел громкое задержание по делу о пожаре в Кемерово
События

Следственный комитет провел громкое задержание по делу о пожаре в Кемерово

Следственный комитет провел громкое задержание по делу о пожаре в Кемерово
Женщину обвиняют в нарушении требования пожарной безопасности.

Задержана генеральный директор компании-собственника здания сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово Юлия Богданова, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.ua.

"Сегодня задержана генеральный директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Юлия Богданова. Именно этому предприятию принадлежало здание торгового центра, в котором 25 марта произошел пожар, повлекший человеческие жертвы", — говорится в сообщении.

В ходе следствия установлено, что Богданова, будучи ответственной за соблюдение пожарной безопасности, неоднократно получала уведомления от подчиненных о недостатках системы противопожарной безопасности. При этом она, занимаясь лишь сдачей в аренду новых торговых площадей, не предпринимала никаких мер к устранению недостатков.

Читайте также: Песков рассказал, почему Путин не встретился с протестующими в Кемерово

Сообщается, что следователи провели обыск в жилище Богдановой. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц)...

Еще по теме

Трагедия в Кемерово: появились новые скандальные подробности

Трагедия в Кемерово: появились новые скандальные подробности

Сегодня, 11:55
Читать
В деле о пожаре в Кемерове появился новый подозреваемый - Русская планета

В деле о пожаре в Кемерове появился новый подозреваемый - Русская планета

Сегодня, 11:05
Читать
Задержана еще одна чиновница по делу о пожаре в Кемерове - Русская планета

Задержана еще одна чиновница по делу о пожаре в Кемерове - Русская планета

Сегодня, 11:05
Читать
Срочно всех эвакуировать: в сеть попала переписка персонала сгоревшего ТЦ в ...

Срочно всех эвакуировать: в сеть попала переписка персонала сгоревшего ТЦ в ...

28-03-2018, 18:20
Читать
Пожар в Кемерово: сотрудники ТЦ при возгорании сбежали первыми

Пожар в Кемерово: сотрудники ТЦ при возгорании сбежали первыми

27-03-2018, 17:05
Читать
Первые свидетельства очевидцев смертельного пожара в Кемерово: опубликованы ...

Первые свидетельства очевидцев смертельного пожара в Кемерово: опубликованы ...

26-03-2018, 04:01
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail