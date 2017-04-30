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Наука

NASA готовится запустить новую миссию для поиска планет

NASA готовится запустить новую миссию для поиска планет
Запуск аппарата Transiting Exoplanet Survey Satellite должен состояться 16 апреля этого года.

NASA готовит к запуску новую миссию Transiting Exoplanet Survey Satellite, которая предназначена для поиска новых планет на орбитах вокруг близлежащих звезд. В настоящее время завершаются подготовки к запуску, который состоится 16 апреля. Об этом пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

Известно, что 15 марта состоялась проверка систем аппарата. Она подтвердила, что спутник готов к запуску.

Перед началом миссии аппарат будет заправлен топливом, после чего его разместят внутри обтекателя отсека полезной нагрузки ракеты Falcon 9 компании SpaceX.

Запуск произведут с площадки Комплекса 40 Базы ВВС США, которая располагается на мысе Канаверал во Флориде в США.

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Продолжительность запланированной миссии спутника состалвяет два года. Он оснащен четырьмя широкоугольными камерами, которые позволят ему наблюдать 85 процентов пространства вокруг...

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