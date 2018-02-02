В Китае обнаружена уникальная подземная гора

Китай считается страной множества любопытных рекордов. Так, в городском уезде Шоугуан на востоке страны недавно нашли так называемую гору, являющуюся, возможно, самой низкой в мире, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
На первый взгляд, речь идет об обычном камне высотой 0,6 метра и шириной 1,24 метра, однако здешние жители упорно утверждают, что это самая настоящая гора, и называется она Цзин. Взойти на эту гору можно всего в один шаг.
О ней, дескать, известно уже несколько веков, однако западные журналисты только сейчас узнали о таком географическом чуде. Мы в свою очередь решили поделиться этой необычной новостью с русскоязычными пользователями Всемирной паутины.
Гора эта уходит как минимум на 48 метров под землю, а то и больше, поэтому на поверхности Земли мы видим только ее вершину. Говорят, в былые времена многие пытались докопаться до ее основания, однако безуспешно. Местное предание гласит, что Цзин должна была стать большой и прекрасной возвышенностью, однако некая глупая женщина справила на нее малую нужду, и оскорбленная гора перестала расти вверх, уйдя вглубь земли.
Местные власти охраняют Цзин, запрещая туристам и прочим захожим людям проводить вокруг горы раскопки или отламывать от нее кусочки на память. Данный объект является сравнительно популярной достопримечательностью для путешественников из соседних населенных пунктов. Впрочем, сюда иногда заглядывают туристы и из более отдаленных краев, вот и западные журналисты уже пронюхали про это китайское «чудо».
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Местные жители сообщают, что в теплое время года, когда кругом разрастается высокая трава, «могучая гора» становится невидимой из-за густой растительности. Однако при этом самая низкая гора в мире остается горой, и все ее величие покоится в земле. Да еще проявляется в огромной положительной энергетике, которая ощущается близ этого загадочного камня…
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