В Британии сфотографировали уникальную радугу

Удивительную радугу «кислотной» расцветки запечатлели две недели назад в Уэльсе. Владелец местной гостиницы Джон Кейн рассказывает, что поразительная разноцветная дуга неожиданно появилась в небе после сильного дождя, прошедшего здесь 16 марта, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Esoreiter.
Житель валлийского округа Гуинет является не только успешным бизнесменом, но и заядлым фотографом, поэтому ему удалось запечатлеть на фото столь необычное явление во всей красе.
Попав на днях во Всемирную паутину, красочные снимки тут же заинтересовали не только знакомых Джона, но также журналистов, метеорологов и простых любопытствующих со всех концов мира. Комментаторы спрашивают Кейна, не подвергал ли он изображения компьютерной обработке, и их автор клянется, что кадры являются аутентичными. 64-летний мужчина всегда носит с собой камеру на такой случай, и в этот раз ему несказанно повезло. Вот что он сообщает:
Я никогда прежде не наблюдал ничего подобного. Цвета были невероятно яркими, и радуга «сидела» четко на склоне холма. От этого можно было подумать, что холм светится. Многие люди писали мне, что я использую «Фотошоп», однако они заблуждаются. Я из тех редких фотографов, которые вообще не обрабатывают свои снимки. Только так можно донести до людей истинную красоту нашего мира. Это было просто магическое зрелище. Мне и моим родным очень повезло, что мы живем здесь, где иногда случается такое природное чудо.
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Радуга получилась в самом деле фантастически красивой, причем двойной, отчего ее уникальность становится неоспоримой. Некоторые пользователи Сети интернет с завистью сообщают, что хотели бы увидеть все это воочию, как Джон Кейн и его близкие, которым в самом деле крупно повезло, поскольку они могут любоваться подобными чудесами.
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