| | «Дом 2» одобряет поведение обманщиков и попрошаек
Шоу-Биз и культура

«Дом 2» одобряет поведение обманщиков и попрошаек

К сожалению, добротой и сочувствием других пользуются многие. Для некоторых прибедняться и побираться становится настолько привычным, что будучи пойманными за руку, они ни капли не смущаются. Свою лепту в одобрение такого стиля жизни вносит и реалити-шоу «Дом 2». Не успели выгнать на голосовании Антона Шоки, пожаловавшегося в сети, что у него нет денег на обратный билет, как тотчас ему начали приходить переводы. Ложь Антона разоблачила его бывшая возлюбленная Виктория Комиссарова, написавшая в сети, что всем участникам всегда покупали обратные билеты. Да и сам взрослый сирота-приспособленец не отрицает, что просто использовал людей, ему поверивших.
Приходившая на телестройку именно в образе профессиональной попрошайки, Анастасия Кукаева, так и не найдя признания своему этому таланту у руководства телешоу (не странно ли?), тихо и незаметно поляну покинула. Зато теперь с чемоданом рассекает в центре столицы и выпрашивает деньги на билет домой. А как тот, что выдали на «Дом 2»? Плохо врала, что ей симпатии выражает Леша Купин?
«Дом 2» одобряет поведение обманщиков и попрошаек

Беда не в том, что им помогают, а в том, что разуверившись в такого рода просьбах, приобретающих характер профессиональной игры на отзывчивости, доброте и сочувствии, в другой раз многие откажутся помочь именно тем, кому реально это необходимо. Утрата доверия к просьбам о помощи страшнее, чем потеря какой-то части денег. А вот вытаскивание с помощью «Дом 2» таких тем с поощрительной интонацией в адрес попрошаек, число людей, решивших более на такие просьбы не откликаться, будет только расти. Или должна все-таки быть какая-то оценка, как думаете?
[Автор: Наталья Борушко-Юданова]...

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