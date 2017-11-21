Ольга Гобозова и Александр Овсянников были бы отличной парой для «Дом 2»

Попытки приглашать на телепроект тех, кто воспитал участников, терпят фиаско на глазах многочисленной аудитории. Пытаясь приблизить события на «Дом 2» к реальной жизни, все чаще в студию или на поляну зовут родителей, пытающихся хоть как-то помочь собственным взрослым детям в построении отношений. Или запастись аргументами на будущее, что все происходящее - только шоу, их дети совсем другие, а нам показывают только экранный образ. Родительские собрания «Дом 2» провалены? Не в первый, и не в последний раз. Одни: как Ольга Васильевна, рады прыжкам женатого сына по койкам. Попутно предъявляя претензии не взрослому отцу семейства, а юным девчонкам. Думаете, это уже предел лицемерия или открытости? Нет, бывает и похлеще.Другие из представителей старшего поколения, как отец Марго Овсянниковой, готовы презирать нормы морали, защищая не просто разгульный образ жизни детей, но и их пониженную социальную ответственность. Послав собственную дочь зарабатывать «первой древнейшей профессией» потом можно на голубом глазу этим гордиться? И вести себя как наглый хам, ведь хамство и презрение к окружающим возраста не имеет. Простите, но перед нами типичный пример провала родительского авторитета и полной аморальности.Взрослые дети, некоторые из которых уже сами имеют детей, врут, изворачиваются, скандалят, и все это ради экшена на экране? Камера имеет удивительное свойство, выхватывать подлинные эмоции и показывать действительное отношение как к своим детям, так и к чужим. Допустимо ли, оправдывая неприглядные поступки и образ жизни своего чада, поливать грязью незнакомых тебе чужих детей? Отличная бы пара получилась для телепроекта «Дом 2» из этих родителей, не так ли?Не из этого ли презрения к другим, ради собственного благополучия, рождаются все трагедии с массовыми жертвами? Когда наплевать на всех, кроме себя, все - дозволено? Если место нравственности занимает нажива, то последствия неизбежны. Печально все это.