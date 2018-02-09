Влад Кадони не оценил старания Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Когда Ольга Григорьевская пришла на проект во второй раз, я думала, что Кадони вынудит ее уйти своими постоянными придирками. Нет, он конечно не зря цеплялся к Ольге, которая сначала позорила проект «Дом 2», а потом сама же попросилась назад. Тогда я думала, что Кадони никогда не встанет на сторону Григорьевской, настолько она была ему неприятна.Но нет, семейство Яббасавкиных развернуло Влада Кадони лицом к Рапунцель, а другой стороной к Яббарову! Досталось и «принцессе проекта» и ее горе-сантехнику. Виной всему стал пост Яббарова об «обшарпанном бренде проекта». Видимо, «маЛипуляторы» не ожидали такой реакции от ведущих, потому что выглядели очень растерянными. Кадони не оценил ни новые волосы Савкиной, ни то, что Яббаров в очередной раз унизил Ольгу. По поводу волос Алены – я полностью согласна с Владом! Савкина всегда утром выглядит так, как будто она на вокзале, на чемоданах ночевала, и длина волос тут ни при чем. И вообще, Алене сказали, что за нарощенными волосами тоже ухаживать надо? Хотя бы расчесывать!...