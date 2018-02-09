Влад Кадони не оценил старания Алены Савкиной и Ильи Яббарова

Но нет, семейство Яббасавкиных развернуло Влада Кадони лицом к Рапунцель, а другой стороной к Яббарову! Досталось и «принцессе проекта» и ее горе-сантехнику. Виной всему стал пост Яббарова об «обшарпанном бренде проекта». Видимо, «маЛипуляторы» не ожидали такой реакции от ведущих, потому что выглядели очень растерянными. Кадони не оценил ни новые волосы Савкиной, ни то, что Яббаров в очередной раз унизил Ольгу. По поводу волос Алены – я полностью согласна с Владом! Савкина всегда утром выглядит так, как будто она на вокзале, на чемоданах ночевала, и длина волос тут ни при чем. И вообще, Алене сказали, что за нарощенными волосами тоже ухаживать надо? Хотя бы расчесывать!
[Автор: Евгения]
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