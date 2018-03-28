Отец Марго Овсянниковой как мог защищал свою дочь

Сидят такие не совсем юные уже эксперты и рассуждают о том, что в возрасте Саши Овсянникова нравы были другие. Еще бы сказали, что в СССР се*са не было. Вот только откуда берутся дети? И в его время было всякое, не одни «идиалисты» по соседству жили. Как будто в его время все женились девственниками. Просто в то время не было времени осуждать, работали много. Стремились создать свои семьи, стремились к благополучию, вырастить и выучить детей. В то время дружили семьями, соседями.И человечнее относились друг другу. Был конечно комсомол и коммунисты, которые тоже всех осуждали. Как на дурке осуждают за все подряд. Да, не так молодо выглядит папа Марго Овсянниковой. Но и не в полном маразме, дочь отстаивает второй раз. Может его возраст и не позволил ведущим унижать его прибывание на шоу. Но он защищал свою дочь. По хорошему конечно надо взять за руку и увести с позорного шоу, но теперь родители детям не указ. У них своя жизнь....