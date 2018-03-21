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Социум

Срыв перемирия на Донбассе: стали известны подробности о состоянии раненых бойцов АТО

пятница, 30 марта 2018, 13:47
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В результате боевых действий в зоне АТО 29 марта пострадали трое украинских военных.
Об этом заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает сайт украинского телеканала 112.
"В результате массированных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск два защитника Украины были ранены, еще один военный получил боевую травму. Их доставили в медицинские учреждения. Состояние здоровья одного из них тяжелое, еще двух военных - удовлетворительное", – отметил Гуцуляк.
Напомним, что 29 марта террористы так называемых ДНР и ЛНР 57 раз нарушали режим перемирия, обстреливая позиции сил АТО из различных типов вооружения.
Как сообщал "Апостроф", история с оштрафованным бойцом АТО, который из-за действий полиции остался без вещей и денег, получила неожиданное продолжение...

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