| | В Виннице разыгрался скандал вокруг нецензурных высказываний депутата: опубликовано видео
Социум

В Виннице разыгрался скандал вокруг нецензурных высказываний депутата: опубликовано видео

пятница, 30 марта 2018, 12:52
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В Виннице, во время заседания областного совета, произошел конфликт между местным депутатом Александром Масленниковым и активистом Андреем Гайдаем из-за вопроса об использовании красно-черного флага на официальных учреждениях.
Об этом сообщает локальный сайт Vежа.
Депутаты облсовета, которые поддерживают использование флага, вместе с активистами "Правого сектора" заблокировали трибуну. Гайдай осуществлял трансляцию с местами событий, а также объяснял депутатам, почему, по его мнению, использование красно-черного флага, необходимо.
Напомним, что красно-черный флаг использовался Украинской повстанческой армией (УПА).
Депутат Масленников, общаясь с Гайдаем, возмутился тому факту, что его снимают на видео и перешел на мат.
"Тусуйся отсюда, гражданин ты бл***", – высказался он.
Напомним, ранее в январе в Виннице неизвестные избили битами активистов организации "Черный комитет"...

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