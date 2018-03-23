В Виннице разыгрался скандал вокруг нецензурных высказываний депутата: опубликовано видео

пятница, 30 марта 2018, 12:52Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Виннице, во время заседания областного совета, произошел конфликт между местным депутатом Александром Масленниковым и активистом Андреем Гайдаем из-за вопроса об использовании красно-черного флага на официальных учреждениях.Об этом сообщает локальный сайт Vежа.Депутаты облсовета, которые поддерживают использование флага, вместе с активистами "Правого сектора" заблокировали трибуну. Гайдай осуществлял трансляцию с местами событий, а также объяснял депутатам, почему, по его мнению, использование красно-черного флага, необходимо.Напомним, что красно-черный флаг использовался Украинской повстанческой армией (УПА).Депутат Масленников, общаясь с Гайдаем, возмутился тому факту, что его снимают на видео и перешел на мат."Тусуйся отсюда, гражданин ты бл***", – высказался он.Напомним, ранее в январе в Виннице неизвестные избили битами активистов организации "Черный комитет"...