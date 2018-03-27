Десятки свежих могил: в сеть попало интересное видео захоронений жертв пожара в Кемерово

пятница, 30 марта 2018, 12:40Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ сети опубликовали видео с кемеровского городского кладбища, где прошли захоронения погибших в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня".Видео было опубликовано в социальной сети Twitter.При этом автор публикации отмечает, что количество новых могил значительно отличается от официальных цифр относительно погибших в пожаре."Количество погибших в ТЦ "Зимняя вишня" можно посчитать по количеству свежих могил на кемеровском кладбище, и на кладбищах ближайших населенных пунктов, с датой смерти 25.03.2018. Официальная цифра погибших 64 человека - это ложь. Только на одном кладбище около 150 свежих могил", - говорится в сообщении.Отметим, что на данный момент нет информации, которая подтверждала бы догадки автора. Количество погибших в ТЦ "Зимняя вишня" можно посчитать по количеству свежих могил на кемеровском кладбище, и на кладбищах ближайших населенных пунктов, с датой смерти 25.03.2018.Официальная цифра погибших 64 человека - это ложь. Только на одном кладбище около 150 свежих могил pic.twitter.com/iiIGkxWVt6— Записки сумасшедшего (@Pavel_XII) 30 марта 2018 г. Как сообщал "Апостроф", в сети подробно рассказали историю мужчины, который потерял в пожаре в Кемерово своих детей...