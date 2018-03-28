| | Трагедия в Кемерово: россиянка подробно рассказала, как ее муж запер детей в горевшем кинотеатре
Социум

Трагедия в Кемерово: россиянка подробно рассказала, как ее муж запер детей в горевшем кинотеатре

пятница, 30 марта 2018, 12:10
Поделиться
переглянути новину українською
Мужчина был в кино вместе со своими двумя дочерьми в злосчастном ТЦ, когда начался пожар.
Об этой трагической истории рассказала супруга пострадавшего в соцсети Instagram.
По ее словам, люди были заблокированы в зале дымом и не могли выйти. Мужчина принял решение дождаться помощи в кинозале.
"25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было, как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", — рассказала Ольга.
Женщина также поведала, что двери в зале были заперты. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать выбежать из зала.
Мужчина попытался пойти за помощью, но потерял сознание. Позже его вытащили из коридора. Детей спасти так и не удалось. Мужчина до сих пор находится в больнице.
Трагедия в Кемерово: россиянка подробно рассказала, как ее муж запер детей в горевшем кинотеатре

Как сообщал "Апостроф", бизнесмен Игорь Востриков, который заявлял о сотнях погибших на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" и потерял пятерых членов своей семьи, шокировал сеть, назвав президента России Владимира Путина царем...

Еще по теме

Десятки свежих могил: в сеть попало интересное видео захоронений жертв пожа ...

Десятки свежих могил: в сеть попало интересное видео захоронений жертв пожа ...

Сегодня, 13:30
Читать
Путин - царь: сети удивило неожиданное заявление мужчины, потерявшего семью ...

Путин - царь: сети удивило неожиданное заявление мужчины, потерявшего семью ...

Сегодня, 03:31
Читать
В сети карикатурой изобразили приезд Путина на место гибели десятков детей ...

В сети карикатурой изобразили приезд Путина на место гибели десятков детей ...

28-03-2018, 12:01
Читать
В центре Москвы тысячи людей требовали отставки Путина: опубликовано видео

В центре Москвы тысячи людей требовали отставки Путина: опубликовано видео

28-03-2018, 07:41
Читать
Потерял сестру, жену и троих детей: появилось видео с рассказом мужчины о п ...

Потерял сестру, жену и троих детей: появилось видео с рассказом мужчины о п ...

27-03-2018, 02:15
Читать
Смертельный пожар в Кемерово: новые данные о жертвах и последние подробност ...

Смертельный пожар в Кемерово: новые данные о жертвах и последние подробност ...

27-03-2018, 02:15
Читать
Социум

Редактор раздела Социум
Написать на e-mail