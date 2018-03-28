Трагедия в Кемерово: россиянка подробно рассказала, как ее муж запер детей в горевшем кинотеатре

пятница, 30 марта 2018, 12:10Поделитьсяпереглянути новину українськоюМужчина был в кино вместе со своими двумя дочерьми в злосчастном ТЦ, когда начался пожар.Об этой трагической истории рассказала супруга пострадавшего в соцсети Instagram.По ее словам, люди были заблокированы в зале дымом и не могли выйти. Мужчина принял решение дождаться помощи в кинозале."25 марта обе мои дочери были в кино. Долгожданный мультик начался и закончился по расписанию. Зал полный детей и родителей. Все было, как всегда. В конце сеанса в зале включили свет. Первые посетители подошли к дверям, открыли За дверями не было ничего видно от дыма, был сильный жар, слышались крики", — рассказала Ольга.Женщина также поведала, что двери в зале были заперты. Когда дети начали терять сознание, решили попробовать выбежать из зала.Мужчина попытался пойти за помощью, но потерял сознание. Позже его вытащили из коридора. Детей спасти так и не удалось. Мужчина до сих пор находится в больнице.Как сообщал "Апостроф", бизнесмен Игорь Востриков, который заявлял о сотнях погибших на пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня" и потерял пятерых членов своей семьи, шокировал сеть, назвав президента России Владимира Путина царем...