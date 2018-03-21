Будет холодно: прогноз погоды на Пасху

пятница, 30 марта 2018, 11:53Поделитьсяпереглянути новину українськоюНа неделе перед Пасхой ожидается прохладная погода с осадками. На саму Пасху прогнозируют холодную и ветреную погоду.Об этом "Апострофу" рассказал народный синоптик Леонид Горбань."До Пасхи будет холодная температура, 7-8 градусов тепла, а то и всего +4-5. Что касается осадков, то дожди ожидаются 2-3 апреля", – сообщает он.После Пасхи температура несколько вырастет, но не слишком сильно."На Пасху во второй половине дня просчитывается небольшой дождь. Не по всей территории Украины, но просчитывается. Следующая неделя после Пасхи также будет холодной. Будет 8-10 градусов тепла, максимум до 11 градусов выше нуля. Обычно после Пасхи быстро нарастает температура. Но в этом году, согласно расчетам, нет быстрого нарастания температуры после Пасхи" – говорит народный синоптик.Также, 2 апреля ожидается дождь со снегом, хотя и не таким сильным, как 28-29 марта.Подробнее о том, когда в Украине наступит настоящая весна, читайте в материале "Апострофа": Когда закончится снег и в Украину придет настоящая весна: синоптики назвали даты...