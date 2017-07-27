В Киеве ночью взорвался Range Rover: опубликованы фото

пятница, 30 марта 2018, 11:35Поделитьсяпереглянути новину українською30 марта, в пятницу, в Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Rover, пострадал владелец иномарки.Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.Инцидент произошел около пяти утра в Святошинском районе на улице Якуба Коласа.По данным полиции, когда машина загорелась, владелец попытался потушить ее самостоятельно. В момент открытия капота произошел взрыв, от которого мужчина получил ранения ног. Потерпевший был госпитализирован.На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и взрывотехники. Во время осмотра места события полиция обнаружила остатки запала. Обстоятельства возникновения пожара и причин взрыва устанавливаются.Решается вопрос об открытии криминального дела.Напомним, ранее, 22 марта, в центре Запорожье взорвался автомобиль...