В Киеве ночью взорвался Range Rover: опубликованы фото

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30 марта, в пятницу, в Киеве загорелся и взорвался автомобиль Range Rover, пострадал владелец иномарки.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Инцидент произошел около пяти утра в Святошинском районе на улице Якуба Коласа.
На место происшествия прибыли патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и взрывотехники. Во время осмотра места события полиция обнаружила остатки запала. Обстоятельства возникновения пожара и причин взрыва устанавливаются.
Решается вопрос об открытии криминального дела.
Напомним, ранее, 22 марта, в центре Запорожье взорвался автомобиль...