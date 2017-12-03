Убит иностранец: появились подробности ночной стрельбы в Харькове

пятница, 30 марта 2018, 11:20Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ результате стрельбы возле одного из ресторанов в Харькове погиб гражданин Азербайджана, еще один мужчина получили ранения.Об этом говорится в сюжете телеканала 112.Инцидент произошел в четверг, 29 марта, около 23:00 в ресторане кавказской кухни "Агдан" в районе Новых Домов.Отмечается, что стрельба началась, когда кавказцы вышли из ресторана. К ним подъехал автомобиль, из которого велась стрельба.Раненый мужчина также является иностранцем. По предварительной информации, он имеет гражданство Грузии.Сейчас в Харькове введен план-перехват. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Продолжаются первоочередные следственные действия.Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 25 марта, в Днепре произошла стрельба в кафе, в результате чего пострадал мужчина...