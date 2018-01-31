Сегодня можно будет наблюдать "голубую луну": что это такое

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31 марта жители Земли смогут наблюдать довольно редкое астрономическое явление, второе за месяц полнолуние, которое также называют "голубой луной".
Об этом сообщает Space.com.
Как утверждается в сообщении, следующее такое астрономическое явление можно будет наблюдать только 31 октября 2020 года.
"Голубая луна" – второе полнолуние, которое приходится на один календарный месяц. Такое название обусловленно не цветом самой Луны, а английским выражением "once in a blue moon", одно из значений которого – крайне редко, никогда.
Напомним, ранее "Апостроф" публиковал видео "кровавой голубой луны", записанные в Украине 31 января 2018 года, когда на Земле могли наблюдать тройное явление – суперлуние, "голубую луну" и лунное затмение...