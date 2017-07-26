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Сельские жители не хотят перемен
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Как соблюдается режим тишины в зоне АТО: «пасхальное» перемирие сорвано
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Суд оставил Надежду Савченко под стражей
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Экономика
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Вместо режима ЧС в Волоколамске раздали противогазы
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Киевские Ведомости
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Социум
| Прощай, облэнерго!
Социум
Прощай, облэнерго!
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Валерия Лукьянова
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