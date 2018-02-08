Транспортный комитет рекомендует запустить новый маршрут Интерсити+ до Ужгорода

пятница, 30 марта 2018, 10:53Поделитьсяпереглянути новину українськоюТранспортный комитет Верховной Рады рекомендует запустить новый маршрут Интерсити+ до УжгородаОб этом глава комитета Ярослав Дубневич рассказал накануне выездного заседания парламентских комитетов, которое сегодня проходит в Ивано-ФранковскеСреди обсуждаемых тем: строительство и ремонт автодорог в регионе (в том числе – в горной местности), новые приграничные пункты пропуска, а также – запуск нового маршрута «Интерсити+» из Киева в Ужгород. Приглашены представители Львовской области, Ивано-Франковска, Волыни, Черновцов и Закарпатья.«Находясь на границе с четырьмя странами ЕС (Венгрией, Словакией, Польшей, Румынией), Карпаты служат западными воротами для внешнеэкономического сотрудничества. Через области региона идет большой объем грузовых отечественных и транзитных экспортно-импортных перевозок. Соответственно: немалую роль играет развитие дорожно-транспортной инфраструктуры», - отметил Дубневич, комментируя мероприятие.По мнению нардепа, Карпатскому региону, равно как и Львовщине, нужно решить три ключевых задачи: завершить уже начатое строительство дорог (на некоторых, как например, на М-06 Київ – Чоп, вялотекущие работы ведутся уже 10 лет) и обеспечить качественный ремонт уже имеющихся, параллельно занявшись мостами; обустроить как можно большее число приграничных пунктов пропуска (построить несколько новых, а те, что уже имеются, усовершенствовать и оборудовать по мировым стандартам). Наконец – наладить работу «Укрзализныци», которая из-за хронической нехватки тяги из года в год срывает дорожные ремонтные работы, не доставляя вовремя стройматериалы и сыпучие.«Помимо трассы Киев-Чоп, речь идет о завершении строительства дороги от г. Берегово до международного автомобильного пункта пропуска "Лужанка". Украина должна быть готова к увеличению трафика грузового автотранспорта со стороны Венгрии», - рассказал нардеп.Ждет своего завершения и строительство автомобильного моста в пгт Буштин на автотрассе Н-09 Мукачево - Рахов - Ивано-Франковск - Львов.«Будем рекомендовать Минфину, Госагентству автодорог и соответствующим облгосадминистрациям предусмотреть средства на развитие дорог Карпатского региона», -пообещал Дубневич.Впрочем, деньги деньгами, а на ход работ не в последнюю очередь влияет деятельность ПАО «УЗ». Нерасторопные железнодорожники на пике спроса на перевозки (а это случается традиционно осенью, когда перевозить бросаются все: аграрии, энергетики, дорожники) часто не могут обеспечить своевременную поставку грузов (в том числе – сыпучих для ремонтников). Результат: тормозятся работы на трассах, а с приходом непогоды и вовсе прекращаются.«Речь идет о колоссальных поставках. Только для ремонтных работ на местных дорогах общего значения на Львовщине - нужно 3964 тыс. тонн, на Франковщине - 400 тыс. тонн щебня. Поэтому чтобы не допустить срыва ремонта дорог Карпатского региона и простоя грузовых поездов из-за нехватки тяги, будем рекомендовать завтра Мининфраструктуры и ПАО "УЗ" в кратчайшие сроки принять все меры по привлечению частной тяги и подвижного состава», - сказал Дубневич.Еще один ключевой вопрос – судьба международных пунктов пропуска на западной границе, рассказал нардеп. В частности: МАПП «Равва-Русская», «Краковец», «Шегини» на Львовщине. «Устилуг» и «Ягодин» на Волыни, а также «Лужанка» на границе с Венгрией и реконструируемые пункты пропуска “Красноильск” та “Дяковцы” на границе с Румынией (Закарпатье). По мнению нардепа, Украина должна сама проявлять активность в строительстве международных пунктов пропуска – это в наших интересах.Кроме того, депутаты и Минифраструтуры намерены обсудить запуск нового ж/д маршрута «Интерсити+» от Киева до Ужгорода, рассказал Дубневич.«Подобный маршрут (правда, международного статуса) был запущен нами в конце 2016-го года из Киева до Перемышля (Польща). Он прекрасно себя зарекомендовал. Пользуется устойчивым спросом. Будем рекомендовать «УЗ» рассмотреть возможность скоростного маршрута на Ужгород», - пообещал нардеп.Также на совещании собираются рассмотреть проблемы вокруг Ивано-Франковского аэропорта и перспективы развития МА «Львов». «Строительство и развитие инфраструктуры Карпатского региона должно стать одним из государственных приоритетов», - убежден Дубневич...