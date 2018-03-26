| | НХЛ: «Бостон» обыграл «Тампу», победы «Нэшвилла» и «Питтсбурга»
Спорт

НХЛ: «Бостон» обыграл «Тампу», победы «Нэшвилла» и «Питтсбурга»

НХЛ: «Бостон» обыграл «Тампу», победы «Нэшвилла» и «Питтсбурга»
За океаном продолжается 101-й сезон в истории НХЛ.

«Бостон» на домашнем льду разобрался с «Тампой-Бэй» и перехватил лидерство в Восточной конференции. «Брюинз» в первом периоде добыли преимущество в две шайбы и не без проблем удержали победу. Первой звездой матча стал Патрис Бержерон (1+2), еще два очка (1+1) добавил Брэд Маршан.

Победа над «Сан-Хосе» позволила «Нэшвиллу» за пять матчей до конца сезона побить клубный рекорд по количеству набранных очков. Юбилейную 50-ю победу в сезоне «Хищникам» принес точный бросок Райана Эллиса, а Филип Форсберг отдал три результативных передачи.

«Питтсбург» в овертайме вырвал победу над «Нью-Джерси» и отстоял вторую строку в Столичном дивизионе. На 19-й секунде дополнительного времени Сидни Кросби в 13-й раз в карьере отличился голом в овертайме и принес «Пингвинам» важную победу над непосредственным конкурентом по дивизиону.
Поражение «Флориды» в выездном матче с «Оттавой» гарантировало «Торонто» место в плей-офф. «Мэйпл Лифс» впервые за 14 лет сыграют в плей-офф в двух сезонах подряд. «Вашингтон» вышел в плей-офф в 10-й раз из 11 последних сезонов.

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Результаты матчей дня:

Бостон – Тампа-Бэй – 4:2 (2:0, 0:1, 2:1)

Баффало – Детройт – 3:6 (2:1, 0:2, 1:3)

Нью-Джерси – Питтсбург – 3:4 (1:1, 1:1, 1:1)

Оттава – Флорида – 3:2 (0:0, 1:2, 1:0)

Нэшвилл – Сан-Хосе – 5:3 (2:2, 1:0, 2:1)

Миннесота – Даллас – 5:2 (1:1, 3:1, 1:0)

Чикаго – Виннипег – 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)

Калгари – Коламбус – 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Ванкувер – Эдмонтон – 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Лос-Анджелес – Аризона – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0)...

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