НБА: важная победа «Сан-Антонио», очередное поражение «Голден Стейта»

«Сан-Антонио» на домашней арене одержал важнейшую победу над «Оклахомой». Очередной мощный матч от ЛаМаркуса Олдриджа и уверенная игра резервистов помогли «Сперс» подняться на четвертое место на Западе. Попутно команда Грега Поповича одержала 30 домашних побед и повторила достижение «Хьюстона».
Игрок матча: ЛаМаркус Олдридж (25+11 подборов).
Кевин Дюрант в первом матче после возвращения заработал удаление, а «Голден Стейт» не смог противостоять мотивированному «Милуоки». Куинн Кук набрал 30 очков, но этот оказалось недостаточно, чтобы перекрыть солидную игру лидеров «Бакс» - трио Адетокумбо-Миддлтон-Блэдсоу набрало 75 очков.
Игрок матча: Яннис Адетокумбо (32 очка).
«Индиана» в концовке выездного матча дожала «Сакраменто» и продолжила борьбу с «Кливлендом» и «Филадельфией» за третью строку на Востоке. Четвертую победу подряд «Пэйсерс» одержали благодаря троице Богданови-Оладипо-Янг (67 очков).
Игрок матча: Богдан Богданович (25 очков).
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Результаты матчей дня:
Детройт – Вашингтон 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26)
Майами – Чикаго 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24)
Сан-Антонио – Оклахома 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18)
Сакраменто – Индиана 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)
Голден Стейт – Милуоки 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24)...