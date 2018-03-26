НБА: важная победа «Сан-Антонио», очередное поражение «Голден Стейта»

«Сан-Антонио» на домашней арене одержал важнейшую победу над «Оклахомой». Очередной мощный матч от ЛаМаркуса Олдриджа и уверенная игра резервистов помогли «Сперс» подняться на четвертое место на Западе. Попутно команда Грега Поповича одержала 30 домашних побед и повторила достижение «Хьюстона».: ЛаМаркус Олдридж (25+11 подборов).Кевин Дюрант в первом матче после возвращения заработал удаление, а «Голден Стейт» не смог противостоять мотивированному «Милуоки». Куинн Кук набрал 30 очков, но этот оказалось недостаточно, чтобы перекрыть солидную игру лидеров «Бакс» - трио Адетокумбо-Миддлтон-Блэдсоу набрало 75 очков.: Яннис Адетокумбо (32 очка).«Индиана» в концовке выездного матча дожала «Сакраменто» и продолжила борьбу с «Кливлендом» и «Филадельфией» за третью строку на Востоке. Четвертую победу подряд «Пэйсерс» одержали благодаря троице Богданови-Оладипо-Янг (67 очков).: Богдан Богданович (25 очков).Детройт – Вашингтон 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26)Майами – Чикаго 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24)Сан-Антонио – Оклахома 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18)Сакраменто – Индиана 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)Голден Стейт – Милуоки 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24)...