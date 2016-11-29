В Киеве арестовали на два месяца одного из фигурантов дела Майдана

Суд арестовал одного из обвиняемых в уголовном производстве о преступлениях во время Евромайдана. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"29.03.2018 одному из обвиняемых в уголовном производстве о преступлениях во время Майдана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а уголовное производство назначено к судебному разбирательству", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в этом производстве обвиняются два человека из числа так называемых "титушек" в совершении незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, с применением физического насилия и других действий, совершенных в ночь 21-22 января 2014 года в г. Киеве в составе группировки Оплот, а также в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центре города и на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской.
Читайте также: Порошенко назвал потери в АТО
"Мера пресечения в отношении другого подсудимого - содержание под стражей, осталась неизменной. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается", - резюмировали в ГПУ...