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События

В Киеве арестовали на два месяца одного из фигурантов дела Майдана

В Киеве арестовали на два месяца одного из фигурантов дела Майдана
Речь идет об одном из так называемых "титушек", который обвиняется в применении физического насилия.

Суд арестовал одного из обвиняемых в уголовном производстве о преступлениях во время Евромайдана. Об этом в пятницу, 30 марта, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.

"29.03.2018 одному из обвиняемых в уголовном производстве о преступлениях во время Майдана избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а уголовное производство назначено к судебному разбирательству", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в этом производстве обвиняются два человека из числа так называемых "титушек" в совершении незаконного препятствования проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, с применением физического насилия и других действий, совершенных в ночь 21-22 января 2014 года в г. Киеве в составе группировки Оплот, а также в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года в центре города и на перекрестке улиц Большой Житомирской и Владимирской.

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"Мера пресечения в отношении другого подсудимого - содержание под стражей, осталась неизменной. Досудебное расследование в отношении других организаторов и исполнителей совершенных преступлений во время этих событий продолжается", - резюмировали в ГПУ...

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