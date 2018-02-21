Порошенко назвал потери в АТО

За время проведения антитеррористической операции на Донбассе ранения получили более 13 тысяч украинских военных. Об этом в пятницу, 30 марта, заявил президент Украины Петр Порошенко на собрании паралимпийской сборной, сообщает пресс-служба главы государства, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
В частности, президент отметил, что Украина сейчас переживает очень непростые времена - украинцы защищают свою землю от российского агрессора и, к сожалению, хоронят своих героев-защитников.
Порошенко доложил, что "более 13 тыс. украинских военных ранены в этой страшной войне".
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"Они нуждаются в медицинской помощи, внимании общества, но главное, в чем они нуждаются - психологической помощи", - подчеркнул президент...