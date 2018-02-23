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Отдыхающих в Крыму становится все меньше

Отдыхающих в Крыму становится все меньше
Туристы не хотят ехать в Крым из-за холодной погоды, высоких цен на авиабилеты и плохого уровня сервиса.

Основными причинами снижения туристического потока в Крым в прошлом году стали холодная погода, высокие цены на авиаперелеты и недостаточный уровень туристического сервиса. Об этом заявил так называемый глава республики Сергей Аксенов, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на korrespondent.net.

По его словам, Крым в 2017 году принял 5,4 миллиона туристов, что на 3,5% меньше показателя 2016 года.

"Причиной снижения турпотока стала не только холодная погода в начале прошлого курортного сезона, но и системные факторы, которые тормозят развитие отрасли. Во-первых, это высокие цены на авиабилеты. Ещё один неблагоприятный фактор связан с соотношением "цена-качество" отдыха, которое пока оставляет желать лучшего", — сказал Аксенов.

Доля стоимости авиаперелета в Крым, отметил "глава республики", составляет от 40 до 60% общей стоимости отдыха.

В этой связи власти направили свои предложения по решению проблемы в рабочую группу, созданную на уровне Совета Федерации РФ. Также инициированы предложения по снижению арендной платы на земельные участки санаторно-курортного и гостиничного комплексов в курортных регионах. Это, по словам Аксенова, создаст условия для снижения цен.

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"Первые результаты уже есть. Так, городской совет Алушты снизил ставки аренды на 33%", — добавил он...

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