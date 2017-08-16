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ОБСЕ планирует открыть новые базы в «ДНР»

ОБСЕ планирует открыть новые базы в «ДНР»
Наблюдатели планируют открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Россией.

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ планирует открыть новые передовые патрульные базы в городах на территории ДНР. Об этом сказал на брифинге первый заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы планируем открывать новые передовые патрульные базы в двух районах поблизости линии соприкосновения, например в Докучаевске, там, где нам оказывают поддержку вооруженные формирования. Но мы также планируем открыть передовые патрульные базы вблизи неконтролируемых участков границы с Российской Федерацией в таких населенных пунктах, как Новоазовск и Амвросиевка", – заявил Хуг.

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Он отметил, что по поводу этих двух населенных пунктов СММ ОБСЕ до сих пор не получила однозначного ответа от Донецка о том, готовы ли они оказать миссии соответствующую поддержку для открытия там передовых баз...

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