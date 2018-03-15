Оккупанты оставили без воды несколько населенных пунктов Крыма

В Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах временно оккупированного Крыма с 30 марта по 1 апреля 2018 года будет ограничено водоснабжение. Об этом передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на Крым. Реалии.
"В Симферополе водоснабжение отсутствовать будет в поселках Аграрное, Грэсовский, микрорайонах города: Новоромановка, Заводское, Анатра, Льдозавод, Украинка, Верхняя Украинка, Жигулина Роща, Москольцо, Ж/Д вокзал, Центр города, Старый город, район улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, Ж.Жигалиной, Элеваторной, Калинина, Дзюбанова, по улице Севастопольской и прилегающим улицам - от 1-й Конной Армии до Козлова, микрорайоне улиц Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина", - говорится в сообщении.
Воды также не будет в котельных по улицам Дзюбанова, Гайдара, Железнодорожной "187кв.", Стрелковой, Желябова, Объездной, Спортивной и в переулке Заводском.
Водоснабжение будет осуществляться по графику: в микрорайонах Ак-Мечеть - с 06:00 до 11:00; Фонтаны, 7-ая городская больница, Залесская, М. Жукова, Г. Сталинграда, Красная Горка - с 06:00 до 10:00, с 18:00 до 21:00, в котельных - Промэнергоузел, 1-й Конной Армии "142кв.", улица Баррикадная - с 06:00 до 10:00, с 18:00 до 21:00.
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Кроме этого, в Симферополе планируется ограничение подачи отопления и горячего водоснабжения...