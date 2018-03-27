Сутки в зоне АТО: ранены три бойца

За прошедшие сутки боевики российско-оккупационных войск осуществили 57 обстрелов позиций наших защитников.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на СобКор.
В частности, на Донецком направлении из 82 мм минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружение БМП боевики обстреляли наши укрепления в районе Павлополя. Минометы калибра 82 мм оккупанты применили по защитникам Широкино, а гранатометы различных типов и стрелковое оружие - вблизи Авдеевки, Водяного, Гнутово, Песков, Опытного, Новотроицкого, Лебединского и Пищевика. Также под огонь из крупнокалиберных пулеметов попали защитники Талаковки, Каменки, Марьинки и Верхнеторецка, а из БМП - Гнутово, Талаковки и Пищевика. Кроме этого, стрелковое оружие оккупанты применили по нашим позициям у Широкино, шахты Бутовка и Павлополя, а противотанковую управляемую ракету - в районе Новотроицкого.
На Луганском направлении из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал наши укрепления вблизи Артемова, а из крупнокалиберных пулеметов - недалеко от населенного пункта Луганское.
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В результате вражеского огня два украинских защитника получили ранения. Еще один наш воин - получил боевое травмирование. Пострадавшие военнослужащие были оперативно доставлены в лечебные учреждения, им оказана необходимая медицинская помощь.
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