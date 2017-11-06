Звезда "Манчестера" Тедди Шерингем снова станет отцом: жена футболиста ждет второго ребенка

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В Киеве третий раз за два дня искали взрывчатку в судах
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Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Лия Самойлова
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