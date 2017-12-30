| | Число погибших на границе Газы палестинцев возросло до 14
Политика

Число погибших на границе Газы палестинцев возросло до 14

Число погибших на границе Газы палестинцев возросло до 14
Израильтяне признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста и возлагают ответственность за кровопролитие на организаторов, среди которых правящее в анклаве движение ХАМАС.«Общее число убитых сегодня с рассвета достигло 14-ти. Раненых — 1,2 тысячи человек», — в очередной раз обновил данные о потерях собеседник агентства.Еще один палестинец, в котором опознали фермера, был убит рано утром, когда работал на своем земельном участке у границы с Израилем.Палестинские медики через социальные сети обращаются к согражданам с просьбой сдавать кровь раненым. Основные больницы южного города Хан-Юниса уже объявили, что их палаты переполнены и не в состоянии принимать новых пострадавших.По подсчетам израильских военных, в столкновениях с палестинской стороны участвовали 30 тысяч человек, которые пытались повредить пограничные заграждения горящими покрышками, швыряли камни и бутылки с зажигательной смесью. Солдаты в ответ используют спецсредства и ведут огонь на поражение по «главным зачинщикам», говорится в армейской сводке.Пятничные события задуманы как начало многодневных выступлений, кульминацию которых организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году.«Великий марш возвращения» призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.Беженцы, численность которых вместе с потомками приближается к пяти миллионам, добиваются права вернуться в свои дома, брошенные в пределах Израиля...

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