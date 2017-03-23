Все депутаты Госдумы отчитались о своих доходах и имуществе

«По состоянию на настоящее время все 446 депутатов сдали свои декларации. Это означает, что декларационная кампания в Государственной Думе завершена», — говорится в сообщении, размещенном в пятницу вечером в телеграм-канале депутата.Уточняется, что заседание названной комиссии состоится 11 апреля.Ранее в пятницу источник в окружении председателя Госдумы Вячеслава Володина косвенно открыл размер доходов спикера за 2017 год, сообщив «Интерфаксу», что половину своих доходов — 25 млн 500 тысяч рублей он направил на благотворительность...