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Политика

В Узбекистане разрешили допрашивать свидетелей в формате видеоконференции

В Узбекистане разрешили допрашивать свидетелей в формате видеоконференции
ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в законодательство, позволяющие допрашивать свидетелей по уголовному делу в режиме видеоконференции, сообщает РИА Новости со ссылкой на информационную службу верхней палаты парламента.«Законом вносятся изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) Республики Узбекистан, предусматривающие возможность проведения открытого разбирательства дел по инициативе суда или по ходатайству участников уголовного процесса с использованием аудио- и видеозаписи, а также в режиме видеоконференцсвязи», — сказал представитель Сената.Поправки в УПК также предоставляют право публикаций на официальном веб-сайте суда судебных решений, вступивших в законную силу, с согласия участников уголовного процесса. Исключение составят судебные решения по делам, рассмотренным в закрытом режиме.Закон о поправках направлен на подпись президенту Узбекистана.В настоящий момент в соответствии с УПК республики допрос свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых проводится непосредственно при их личной встрече с дознавателем или следователем...

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