| | WP назвала высылку из США 60 российских дипломатов средним по жесткости сценарием
Политика

WP назвала высылку из США 60 российских дипломатов средним по жесткости сценарием

WP назвала высылку из США 60 российских дипломатов средним по жесткости сценарием
По информации газеты, глава государства выбрал средний вариант — именно он предусматривал закрытие консульства в Сиэтле и высылку 60 дипломатов.Легкий вариант, как уточняют собеседники WP, предусматривал высылку около 30 дипломатов. Каковы были условия жесткого варианта, газета не сообщает.Отказ от самого тяжелого сценария один из источников WP объяснил необходимостью сохранить пространство для маневра: таким образом Вашингтон может ответить на последующую реакцию Москвы.Напомним, накануне МИД России объявил о закрытии консульства США в Санкт-Петербурге и высылку 60 американских дипломатов в ответ на объявление персонами нон грата аналогичного числа россиян. Сегодня зеркальные меры были приняты в отношении других западных стран, выславших российских дипломатов...

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