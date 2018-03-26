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Политика

В МИД рассказали о провокациях против российских дипломатов в США

В МИД рассказали о провокациях против российских дипломатов в США
«Отмечаем резкую активизацию провокационных действий против российских дипломатов в США. В последние дни — после объявления о безосновательной высылке из этой страны 60 сотрудников дипломатических учреждений России — американские спецслужбы предпринимают лихорадочные попытки вступить с ними в контакт», — говорится в сообщении на сайте министерства.В тексте на сайте ведомства также отмечается, что имела место «целая серия возмутительных эпизодов», когда сотрудникам, которых Вашингтон вынуждает досрочно завершить командировки, пытались предложить «помощь» в обмен на неофициальные отношения «на взаимовыгодной основе».«Наших коллег буквально атакуют такими предложениями», — подчеркивают в МИД РФ...

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Политика

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