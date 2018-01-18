Высылка дипломатов, разрыв дипопотношений. Что дальше?

«Разменяли» дипломатов - и теперь всех волнует, что дальше?Будут ли, например, ещё высылать? Конечно, будут, хотя бы потому, что разведывательную деятельность никто не отменял. Значит, мы продолжим ловить их шпионов, а они наших разведчиков с последующими дипломатическими «рокировочками». Возможны ли массовые демарши со стороны США? Возможны - штатное (во всех смыслах) расписание это вполне позволяет, как «единицами», так и «десятками».К слову сказать, последняя высылка 60 сотрудников МИД РФ с американской территории, не подразумевает аннулирование их рабочих мест - приедут новые.В отдельных случаях, как летом 2017 года сделала Россия, может быть объявлено и о принципиальном сокращении численности представителей другого государства. Но это чревато затруднением собственной деятельности - ведь противоположная сторона ответит тем же. А кому-то надо поддерживать жизнеобеспечение дипломатических зданий, вести консульскую работу и т.д. России поступила так с США, потому что их сотрудников у нас было больше, чем наших у них.Что ещё? Американцы могут закрыть Российское консульство в Хьюстоне (штат Техас), или в Нью-Йорке.Нью-Йорк - «предпочтительнее», ибо до Вашингтона (там посольство) не очень далеко. А уберут в Хьюстоне - наши останутся только на Восточном побережье США, без представительств в глубинной Америке и на западном побережье (напомню, что консульство в Сан-Франциско закрыто).Возьмём крайность - разрыв отношений с США.В этом случае Россия окажется в более выигрышном положении, так как у нас останется на той стороне миссия при ООН, а у американцев здесь - никого.К тому же, закрытие посольства по Венской конвенции 1961-1963 г. совсем не означает прекращение и консульской деятельности. Можно ли осуществлять торговлю без дипломатических отношений? Можно.Например, официальный разрыв между Россией и Украиной де-юре не подразумевает прекращение контрактов "Газпрома" и "Нафтогаза". Интересы каждого делегируются третьей стороне.Так во время Второй мировой войны интересы СССР в Германии и интересы Германии в СССР представляла Швеция, а американские интересы в Италии, Германии и интересы Италии, Германии в США - Швейцария. И конечно, каналы экстренной связи ("горячие линии" и прямые телефоны президентов) никак не зависят ни от наличия, ни от отсутствия дипломатических отношений.Они функционируют постоянно...