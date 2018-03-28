Россия \"зеркально\" ответила на высылку дипломатов из Европы

В МИДе Литвы сообщили о высылке трех дипломатов. «Россия информировала, что высылает трех литовских дипломатов из посольства в Москве», — сказала в пятницу агентству BNS советник министра иностранных дел Раса Якилайтене.Об этом решении в МИД РФ поставлен в известность посол Литвы Рямигиюс Мотузас.Между тем пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил агентству BNS о высылке из России одного латвийского дипломата, которому предписано покинуть страну не позднее 6 апреля. «Наш временный уполномоченный делопроизводитель в пятницу был вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему объявили, что один из латвийских дипломатов до вечера 6 апреля должен покинуть Россию», — сказал он.Представитель МИД не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.МИД Финляндии также сообщил о высылке одного финского дипломата, работающего в посольстве Финляндии в Москве. Дипломату отводится две недели на выезд из России.В МИД Италии заявили о высылке из России двух дипломатов. Высылаемым дипломатам дали неделю, чтобы покинуть территорию России.26 марта стало известно, что Литва решила выслать из страны трех российских дипломатов, а Литва — второго секретаря российского посольства. Власти Финляндии приняли решение выслать из страны одного сотрудника посольства России в Хельсинки, Италия заявила о высылке двух российских дипломатов.В марте британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.После этого о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери ранее объявили 25 европейских государств — 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия. Помимо европейских государств, решение выдворить дипломатов приняли США, Канада и Австралия.В общей сложности страны выслали 153 российских дипломатов. В МИД РФ обещали ответить на эти действия.29 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, что ответом России на выдворение из США 60 российских дипломатов и закрытие генконсульства в Сиэтле станет высылка из РФ аналогичного количества дипломатов и отзыв согласия на работу генконсульства США в Санкт-Петербурге. Он предупредил, что ответные меры будут «зеркальными и не только». В пятницу Генконсульство США в Санкт-Петербурге начало вывозить вещи из здания на Фурштатской улице...