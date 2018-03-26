МИД РФ потребовал от Лондона сократить дипмиссию в России

«В порядке ответной меры британской стороне в месячный срок надлежит путем соответствующих сокращений своего персонала привести суммарное количество работников посольства Великобритании в Москве и генеральных консульств Великобритании в России в соответствие с числом российских дипломатов и административно-технических работников, которые находятся в длительных командировках в Великобритании», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.МИД России также заявил решительный протест послу Великобритании в Москве Лори Бристоу в связи с «провокационными и ничем не обоснованными действиями британской стороны, инспирировавшей безосновательную высылку российских дипломатов из целого ряда государств».Ранее Великобритания, США, Канада, Украина, а также большинство стран ЕС объявили о высылке из своих стран российских дипломатов в связи с делом об отравлении в английском Солсбери осужденного в РФ за госизмену экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 29 марта МИД России объявил о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге...