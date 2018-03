Музыкант ехал по платной дороге на пикапе и врезался в ограждение, сообщает New England Cable News, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Факты.Калеб умер после возгорания машины от многочисленных ожогов, травм, полученных из-за столкновения, и удушья дымом. Скофилд являлся басистом метал-групп Old Man Gloom, Cave In и Zozobra...