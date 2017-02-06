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В Лондоне девушка погибла под кирпичами

В Лондоне девушка погибла под кирпичами
Девушка скончалась в больнице от полученных травм.

В Лондоне молодая девушка погибла из-за травм, полученных после падения на нее кирпича. Трагедия произошла 29 марта в районе Тауэр-Хамлетс на востоке столицы Великобритании, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Багнет.
На девушку упал груз кирпичей, который перемещал строительный кран. 29-летнюю пострадавшую доставили в больницу, однако медики не сумели спасти ее жизнь, сообщает ВВС.

По данным британских СМИ, жертвой трагедии стала 29-летняя Микаэла Мур. Незадолго до инцидента девушка проводила сына в школу. Вскоре она должна была выйти замуж — за десять дней до гибели жительница Лондона объявила о помолвке.

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О трагедии узнали коллеги ее отца, каменщика с 20-летним стажем. В настоящий момент они проводят сбор средств для помощи семье погибшей...

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