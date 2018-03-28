| | Премьер Болгарии объяснил, почему не будет высылать российских дипломатов
События

Премьер Болгарии объяснил, почему не будет высылать российских дипломатов

Премьер Болгарии объяснил, почему не будет высылать российских дипломатов
Болгария отозвала своего посла из Москвы.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил в пятницу, что Болгария не будет высылать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего двойного российского агента Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом сообщает Reuters, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Европейскую правду.
Болгария выразила свою солидарность с союзниками по ЕС и НАТО, отозвав своего посла из Москвы для консультаций, сказал Борисов. Однако подчеркнул, что для дальнейших действий необходимы дополнительные доказательства.

"Будучи во главе Европейского совета, мы должны поддерживать канал связи, как это было сделано во времена чрезмерной напряженности в нашем регионе с Турцией. Мы должны сделать то же самое с Россией", - сказал Борисов.

"На данном этапе мы не думаем, что должны выслать российских дипломатов и чиновников", - сказал Борисов после заседания совета безопасности правительства.

Читайте также: В США прокомментировали высылку американских дипломатов из России

По словам Борисова, болгарский посол вернется в Россию после Пасхи 8 апреля...

Еще по теме

Болгария решила не высылать российских дипломатов

Болгария решила не высылать российских дипломатов

Сегодня, 18:41
Читать
Болгария пошла против течения Европы ради России - Русская планета

Болгария пошла против течения Европы ради России - Русская планета

Сегодня, 15:35
Читать
Португалия также отозвала посла из Москвы

Португалия также отозвала посла из Москвы

Вчера, 21:57
Читать
Словакия отзывает посла в России для консультаций

Словакия отзывает посла в России для консультаций

Вчера, 02:10
Читать
Еще одна страна присоединилась к изгнанию российских дипломатов

Еще одна страна присоединилась к изгнанию российских дипломатов

28-03-2018, 01:10
Читать
Болгария выплатит России сотни миллионов евро за недостроенную АЭС

Болгария выплатит России сотни миллионов евро за недостроенную АЭС

20-09-2016, 13:29
Читать
События

Редактор раздела События
Написать на e-mail