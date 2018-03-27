В США прокомментировали высылку американских дипломатов из России

Выдворение американских дипломатов из РФ указывает на ухудшение американо-российских отношений Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс о высылке Россией американских дипломатов, передает Киевские Ведомости со ссылкой на УНН.
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"Высылка Россией американских дипломатов указывает на дальнейшее ухудшение американо-российских отношений. Высылка неофициальных сотрудников российской разведки США и более чем двумя десятками государств-партнеров и союзников по НАТО в начале этой недели была адекватным ответом на атаку, совершенную Россией на территории Великобритании. Соответствующая реакция России не предусматривалась, и Соединенные Штаты разберутся с этим ", - говорится в заявлении...