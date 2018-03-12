В Чили потерпел крушение военный самолет

Военный учебный самолет рухнул на базу ВВС Чили в четверг, 29 марта. Два человека погибли, сообщают военно-воздушные силы Чили, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Инцидент произошел на базе ВВС Чили, расположенной в коммуне Эль-Боске, входящей в состав провинции Сантьяго.
"Во время учебного полета на военно-воздушной базе Эль-Боске… учебный самолет T-35 Pillan, находящийся в распоряжении авиационной школы ВВС, упал на землю, что привело к гибели экипажа", - говорится в заявлении, ВВС Чили. Причины случившегося выясняются.
Читайте также: В Таиланде загорелся автобус: много погибших
Как отмечается в заявлении, оба погибших являлись инструкторами...