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События

В Таиланде загорелся автобус: много погибших

В Таиланде загорелся автобус: много погибших
Погибли 20 человек, рабочих из Мьянмы.

В Таиланде погибли 20 рабочих из Мьянмы в результате пожара в двухъярусном автобусе, который по неизвестной причине загорелся на ходу. Об этом сообщает Nation в пятницу, 30 марта, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Трагедия произошла на трассе в провинции Так. Автобус, перевозивший 47 легальных мигрантов от мьянманской границы в один из индустриальных парков тайской провинции Патхум Тхани, около 00.00 часов пятницы внезапно загорелся изнутри.

По словам выживших, возгорание возникло в середине салона и мгновенно распространилось на заднюю часть автобуса, не давая возможности находившимся там пассажирам выбраться наружу. Водитель успел остановить автобус, после чего 24 пассажира и водитель сумели покинуть автобус. Но 20 человек, находившихся в задней части машины, сгорели заживо.

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Пожарные оперативно прибыли по вызову водителя и быстро потушили пожар, однако спасти людей не успели. Пожарные и полиция устанавливают причину происшествия...

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