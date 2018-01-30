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События

Масштабное ДТП в Турции: десятки погибших

Масштабное ДТП в Турции: десятки погибших
В ДТП погибли 17 человек,еще 36 - получили травмы.

На востоке Турции в провинции Ыгдыр произошло ДТП с участием микроавтобуса, перевозившего нелегальных мигрантов. Погибли 17 человек, еще 36 получили ранения, сообщает Анадолу в пятницу, 30 марта, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
Микроавтобус перевозил граждан Афганистана, Пакистана и Ирана, незаконно пересекших турецко-иранскую границу. Он загорелся после удара о столб на шоссе Игдыр – Карс.

Отмечается, что в транспортном средстве, рассчитанном на 14 пассажиров, находилось более 50 человек.

Очевидцы рассказали, что от силы удара часть пассажиров вынесло на проезжую часть, и некоторые из них были сбиты другим автомобилем, следовавшим в тот момент по трассе и не успевшим затормозить.

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На место происшествия прибыли полиция, пожарные и медики. Пожар быстро потушили. Раненых госпитализировали...

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