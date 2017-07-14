СМИ: Трамп заявил Путину, что выиграет гонку вооружений

Президент США Дональд Трамп заявил президенту РФ Владимиру Путину, что Соединенные Штаты выиграют гонку вооружений, если две страны ее начнут, передает Киевские Ведомости со ссылкой на Страна.юа.
Об этом Трамп сказал в ходе телефонного разговора с Путиным, который состоялся 20 марта. Он заявил: "Если вы хотите гонку вооружений, мы можем это сделать, но я выиграю".
Как отмечает один американский чиновник, представленные президентом РФ в ходе послания Федеральному Собранию в начале месяца новые системы российского вооружения "действительно вывели президента из себя".
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В свою очередь советники американского лидера по нацбезопасности сообщили телеканалу, что на данный момент не известно, состоится ли встреча между Трампом и Путиным, так как Трамп "предлагает личную встречу практически в рамках всех своих телефонных разговоров с иностранными лидерами как формальную любезность"...