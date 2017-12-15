Marvel анонсировал новую серию комиксов о «Фантастической четверке»

Газета.ру.

Стало известно, что компания Marvel выпустит новую серию комиксов о «Фантастической четверке».Об этом сообщаетПо данным источника, за текст будет отвечать Дэн Слотт, за иллюстрации — Сара Пичелли.Кроме этого, релиз запланирован на август 2018 года. По словам создателей, фантастические комиксы будут выходить каждый месяц.Стоит отметить, что фантастическую четверку в составе Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа часто называют Первой семьей Marvel, поскольку это первые супергерои Marvel, созданные Стэном Ли и Джеком Кирби.Подписывайтесь на Ukrnews24.net в Telegram, чтобы быть в курсе самых интересных событий...