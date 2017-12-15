| | Marvel анонсировал новую серию комиксов о «Фантастической четверке»
Социум

Marvel анонсировал новую серию комиксов о «Фантастической четверке»

Marvel анонсировал новую серию комиксов о «Фантастической четверке»

Стало известно, что компания Marvel выпустит новую серию комиксов о «Фантастической четверке».
Об этом сообщает Газета.ру.
По данным источника, за текст будет отвечать Дэн Слотт, за иллюстрации — Сара Пичелли.
Кроме этого, релиз запланирован на август 2018 года. По словам создателей, фантастические комиксы будут выходить каждый месяц.
Стоит отметить, что фантастическую четверку в составе Мистера Фантастика, Женщины-невидимки, Человека-факела и Существа часто называют Первой семьей Marvel, поскольку это первые супергерои Marvel, созданные Стэном Ли и Джеком Кирби.

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