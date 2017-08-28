| | Жилье обходится Пугачевой и Галкина в 500 тысяч за месяц
Шоу-Биз и культура

Жилье обходится Пугачевой и Галкина в 500 тысяч за месяц

Журналисты обнародовали суммы гонораров звездО доходах самой известной пары российского шоу-бизнеса Аллы Пугачевой и Максима Галкина ходит множество слухов. Сегодня днем на портале ura.news появилась статья, в которой указаны приблизительные суммы их гонораров.По данным агенства, одно частное или корпоративное выступление приносит певице минимум 18 млн рублей, в то время как за один выход на сцену ее муж получает 3,6 млн рублей. За содержание в порядке роскошного особняка в Подмосковье пара платит 500 тысяч рублей в месяц, услуги домработницы обходятся им почти в 100 тысяч рублей.Также сообщается, что маленькие наследники артистов сейчас учатся в элитном детском саду, за что родители ежемесячно отдают 650 тысяч рублей, а няня малышей получает около 3 тысяч евро в месяц...

Еще по теме

Местные получают гораздо меньше: блогер рассказал о зарплатах российских на ...

Местные получают гораздо меньше: блогер рассказал о зарплатах российских на ...

28-08-2017, 09:16
Читать
В России упала цена на аренду однокомнатных квартир - Русская планета

В России упала цена на аренду однокомнатных квартир - Русская планета

7-07-2017, 17:45
Читать
Журналисты выяснили бюджет Пугачевой и Галкина

Журналисты выяснили бюджет Пугачевой и Галкина

2-01-2017, 08:34
Читать
Пугачева вынуждена вернуться на сцену из-за маленьких гонораров Галкина

Пугачева вынуждена вернуться на сцену из-за маленьких гонораров Галкина

12-11-2016, 07:28
Читать
Двойняшки Пугачевой и Галкина отпразднуют день рождения в элитном детском с ...

Двойняшки Пугачевой и Галкина отпразднуют день рождения в элитном детском с ...

14-09-2016, 02:03
Читать
Пугачеву раскритиковали за жадность

Пугачеву раскритиковали за жадность

10-02-2015, 13:25
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail