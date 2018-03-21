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Стриженова бросила мужа из-за коварной подруги

Телеведущая поделилась тремя секретами счастливого бракаВ недавнем интервью Екатерина Стриженова призналась журналистам, что однажды ушла от мужа из-за того, что он утешал свою подругу после расставания с любимым. Это было один раз, 20 лет назад, признается артистка.Когда же теперь супруг появляется дома поздно, она не устраивает ему сцен, даже напротив, относится с пониманием. «Я не сталкивалась в тем, чтобы муж позволял себе в моем присутствии уделять кому-то внимания больше, чем мне. Но я не знаю, что он делает, когда уходит на работу. Я его не проверяю», — цитируют Стриженову dni.ru. Актриса считает, что благополучный брак основывается на абсолютном доверии, своевременном обсуждении проблем и конфликтных ситуаций, а также в грамотной организации общего семейного бюджета...

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