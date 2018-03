История появления и самые известные колье

Проследим все перепетии изменений украшения, которое много веков остается актуальнымНа протяжении многих тысячелетий колье не выходит из моды, украшая женские шеи по всему земному шару. Меняются материалы, из которых изготавливают ожерелья, на смену драгоценным камням приходят пластик и кристаллы, но суть этого роскошного украшения остается прежней — как и раньше, оно подчеркивает женственность и красоту своей обладательницы. Проследим историю колье вместе с «Атмосферой».Украшать себя люди начали еще в каменном веке. Да и что может быть проще, чем повесить на шею клык убитого на охоте животного? Археологические исследования подтверждают, что первые кулоны были выточены из костей животных, подвешенных на нитке из просоленной звериной жилы. Их возраст насчитывает аж пятьдесят пять тысяч лет. Как только человечество научилось работать с металлом, медальоны стали не такими примитивными. В них появились бронзовые и медные элементы. Но в целом прообразом современного колье мы будем считать именно эти незамысловатые украшения.Вещицы пороскошней появились в Древнем Египте. Фараоны носили колье, составленные из множества отполированных и покрытых глазурью золотых пластин. Такое ожерелье, естественно, было очень тяжелым, и для удобства на спину даже вешался противовес. Найти египетские колье не составило труда, поскольку владельца хоронили вместе с ними. Самый известный кулон, — это золотой жук-скарабей Тутанхамона.В древности к шейным украшениям относились с особым пиететом. Они являлись не только атрибутом роскоши, но также сакральной вещью. Например, жрецы инков носили украшения из золотых бусин, сплетенных в несколько рядов, а у ацтеков ожерелье из перьев птиц надевалось на шею человеку перед жертвоприношением.Форма и содержаниеКолье в более привычном для нас виде появилось несколькими столетиями позже в Древней Греции. Оно представляло собой украшение из мелких ракушек, нанизанных на обыкновенную нить. Подобное ожерелье надевали даже мужчины в качестве оберега, когда уходили в море, а также на праздники чествования богов и свадебные церемонии. В Древнем Риме подвески имели более утилитарный характер: кулоны со своими именами носили все легионеры. Они помогали определить имена павших на поле боя солдат и передать весть родственникам. Такой вид медальонов используется в армии и сегодня.На съемках «Еще одной из рода Болейн» Натали Портман носила копию реального колье королевыКадр из фильмаВ Средние века колье могли позволить себе только члены королевской семьи, духовная знать и представители высшего сословия. Дело в том, что тогда особенно популярны стали драгоценные камни — и обычные люди не могли купить столь дорогие украшения. Зато богачам было где разгуляться, причем равно как женщинам, так и мужчинам. Колье церковников часто украшало распятие или мальтийский крест, и выполнялось оно исключительно из золота или серебра. В центре креста водружался сапфир или изумруд. А о драгоценностях высшей знати мы можем судить по множеству картин и свидетельств в художественной литературе. Рекордсменкой была, пожалуй, Мария-Антуанетта, имевшая огромную коллекцию украшений. Среди ее колье таились вещицы такой стоимости, что даже королевская семья с трудом их приобретала. Супруга Людовика XVI обожала бриллианты, в одном из самых дорогих ее ожерелий использовались камни весом почти двести каратов, среди них розовые, желтые и прозрачные бриллианты. Королева же Елизавета I питала особую тягу к жемчугу, который в то время считался приворотным камнем.Затянуть удавкуВернемся немного к истокам и вспомним, что слово «колье» произошло от французского collier, которое переводится как «ошейник». Такое странное значение объясняется очень просто: в то время большая часть ожерелий плотно обхватывали шею.Колье-ошейники (или, как сейчас модно их называть, чокеры) стали популярны во Франции в XVIII веке в период рококо, а в викторианскую эпоху их стала носить королева Виктория. Позднее, в XIX веке, в Англии жена принца Эдуарда Уэльского датская принцесса Александра так любила надевать чокер, что получила в народе прозвище «собачница». И столь сильная любовь к чокерам была неспроста. С принцессой в детстве произошел несчастный случай, который оставил на ее шее большой шрам. Чтобы его скрыть, Александра начала носить высоко под подбородком ожерелье из ниток жемчуга или из бархатных лент, усеянных драгоценными камнями. Кстати говоря, именно отсюда берет свое начало мода на «удушающие» колье, самые экстравагантные из которых были описаны в произведениях Маркиза де Сада.Колье-чокер лучше сочетать с нарядами, открывающими плечиФото: Pixabay.com/ruПопулярней всего в те времена были чокеры из бархата или нитей жемчуга, украшенные посередине планшеткой с разнообразными узорами. Их делал известный французский ювелир той эпохи Рене Лалик. Также посередине могла быть перемычка, усыпанная бриллиантами. Но позволить себе такую роскошь могла далеко не каждая красавица, поэтому ювелиры начали делать ожерелья из менее дорогих материалов: драгоценные камни заменялись хрусталем, а нитки жемчуга — кружевом.В ХХ веке Коко Шанель сделала чокеры одним из главных акцентов своих коллекций, и они зажили новой модной жизнью. Сейчас же их поклонником является Джон Гальяно. Он считает ошейник универсальным украшением, которое подходит и под вечерний наряд, и под джинсы. Но не сходят они и с шей королевских особ, к примеру, чокеры из жемчуга обожала принцесса Диана, то и дело надевая их на светские рауты.На всех экранахВ наше время колье стало исключительно женским атрибутом, мужчины же носят только строгие кулоны. Конечно, и по сей день существуют разновидности мужских бус и амулетов, но они используются только в обрядовых целях. Зато дамы освоили все виды сложнейших ожерелий, которые стали придумывать ювелиры. И, конечно же, колье начали носить знаменитости. Так, непревзойденная Софи Лорен позировала для Vogue в роскошном колье-ривьера, инкрустированном бриллиантами. Его особенность заключается в конструкции: камни соединены между собой настолько плотно, что невозможно разглядеть места их скрепления. Это создает иллюзию струящегося потока.У Мэрилин Монро тоже было знаковое украшение. Колье «Луна Бароды» с канареечно-желтым бриллиантом огранки «груша» она надела в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок». Слова ее песни «Бриллианты — лучшие друзья девушек» вполне могли быть посвящены этому уникальному камню. Кстати, его история насчитывает полвека.Элизабет Тейлор однажды сказала журналистам: «Моя мама рассказывала мне, что я не открывала глаза целую неделю после рождения, но когда это сделала, первое, что я увидела, было обручальное кольцо». В ее огромной коллекции было почти триста легендарных украшений, большую часть из которых покупал ее муж, Ричард Бертон, потворствуя желаниям своей ненаглядной. Стоили они по тем временам около двадцати миллионов долларов. Однако на аукционе, посвященном актрисе, их продали за сто миллионов. Элизабет любила драгоценности настолько, что посвятила им книгу «Мой роман с ювелирными украшениями». Причем Лиз не только носила чужие украшения. Так, дизайн легендарной блуждающей жемчужины «Перегрина» был придуман самой актрисой, а подарил украшение ей в итоге муж. Жемчужина, венчающая колье, считается одной из самых значимых в истории. Найденная в XVI веке в Панамском заливе, она стала частью коронных драгоценностей Испании. В 1969 году жемчужина была куплена на аукционе мужем Тейлор. Под впечатлением от портрета Марии Стюарт актриса поручила ювелирам марки Cartier создать для нее новую рубиновую оправу.А самое узнаваемое ожерелье появилось в фильме «Титаник». Колье с романтичным названием «Сердце океана» в ленте венчал синий танзанит весом пятьдесят каратов. С тех пор многие ювелирные компании выпускают аналоги колье с синими камнями огранки «сердце». После выхода фильма была создана точная копия украшения, правда, на этот раз с сапфиром весом сто семьдесят каратов. Оно было продано на благотворительном аукционе мужу певицы Селин Дион, исполнившей в «Титанике» песню My Heart Will Go On. Причем у «Сердца океана» был реальный прототип. Это колье с синим бриллиантом «Надежда», которое создал ювелир Пьер Картье в 1910 году. Купила его светская львица Эвелин Уолш-Маклин и носила практически не снимая. После ее смерти ожерелье досталось ее внукам, которые продали его ювелиру Гарри Уинстону, а он, в свою очередь, подарил камень Смитсоновскому институту в Вашингтоне, где он находится и сегодня. Кстати, это, пожалуй, самое известное несчастливое украшение в мире: каждый, кто его когда-то носил, либо сошел с ума, либо был убит. Так, Марии-Антуанетте и королю Людовику XVI отрубили головы, а принцессу де Ламбаль до смерти избила толпа. В 1911 году владелицей подвески стала миссис Эвелин Маклин, которая не побоялась темного прошлого бриллианта. Однако судьба этой женщины подтвердила убийственную энергетику драгоценности: сын Эвелин погиб в аварии, дочь умерла от передозировки наркотиков, муж ушел к любовнице, а сама владелица колье оказалась в ночлежке для бездомных.Бриллиант «Кохинор» также обладает дурной славой. Его привезли из Индии в 1850 году и подарили королевской семье. Сейчас он находится в короне Елизаветы II. К счастью, для самой королевы бриллиант безвреден, но каждый из мужчин, кто носил этот камень, вскоре лишался короны.Колье способны визуально удлинить шею, подчеркнуть линию подборка и вытянуть весь силуэтПрактический методДамы неспроста полюбили эти украшения, ведь они способны визуально удлинить шею, подчеркнуть линию подборка и вытянуть весь силуэт. Для этого нужно лишь правильно выбрать модель колье. Длинное ожерелье подойдет обладательницам короткой шеи, которая благодаря ему будет выглядеть более изящной и грациозной. Подчеркнуть шею, которая отличается красотой и без дополнительных уловок, поможет легкое украшение с подвесками. Колье-чокер лучше сочетать с нарядами, открывающими плечи, и глубоким декольте, а вот длинные модели подойдут и к закрытым платьям.А что же происходит с трендами в этом сезоне? Безусловно, из моды не выходят объемные украшения, которые могут стать ключевой деталью вашего образа. Эти модели щедро усыпаны камнями, кристаллами и бусинами и отлично подходят к лаконичным однотонным нарядам.Не менее популярен этнический стиль. Подобные колье сочетайте с одеждой в стиле хиппи, только не переборщите, а то вас не смогут отличить от «детей цветов».Многослойные жемчужные ожерелья тоже очень актуальны, особенно если они декорированы оригинальной застежкой по типу броши. Носить их стоит открыто, обнажая шею и линию декольте. Также этот модный аксессуар можно надеть поверх воротника рубашки, кофты или платья...